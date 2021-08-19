Сторож-инвалид сжег дачника в Западном Казахстане
Дачник погиб в столкновении со сторожем садоводческого общества "Микробиолог" в Уральске 16 августа, идет досудебное расследование. Об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.
"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 63-летний мужчина решил разобрать свою старую дачу. Но сторож дачного общества стал ему препятствовать. Тогда дачник, разозлившись, достал пневматическую винтовку, а 62-летний сторож, инвалид первой группы, плеснул в него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", - пояснил официальный представитель областного департамента полиции Болатбек Бельгибеков.
Как рассказал подозреваемый, осознав, какие последствия повлечет его поступок, он попробовал потушить пламя, но дачник все равно получил тяжелые ожоги 90% тела. Врачи не смогли спасти его жизнь, и вскоре он умер в реанимации.
Сторож взят под стражу, ведется досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Вестник Кавказа
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