Сторож-инвалид сжег дачника в Западном Казахстане

Дачник погиб в столкновении со сторожем садоводческого общества "Микробиолог" в Уральске 16 августа, идет досудебное расследование. Об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 63-летний мужчина решил разобрать свою старую дачу. Но сторож дачного общества стал ему препятствовать. Тогда дачник, разозлившись, достал пневматическую винтовку, а 62-летний сторож, инвалид первой группы, плеснул в него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", - пояснил официальный представитель областного департамента полиции Болатбек Бельгибеков.

Как рассказал подозреваемый, осознав, какие последствия повлечет его поступок, он попробовал потушить пламя, но дачник все равно получил тяжелые ожоги 90% тела. Врачи не смогли спасти его жизнь, и вскоре он умер в реанимации.

Сторож взят под стражу, ведется досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.