Нарушение масочного режима привело к закрытию рынка и двух торговых центров Владикавказа

Роспортребнадзор Северной Осетии приостановил работу ТЦ "Столица" и "Алания Молл", а также рынка "Привоз" во Владикавказе из-за несоблюдения масочного режима, сообщает пресс-служба ведомства.

"18 августа нами задокументированы выявленные факты нарушений и в рамках Кодекса об административных правонарушениях деятельность объектов временно приостановлена, материалы административного дела будут переданы в суд", - приводятся в сообщении слова главы службы отдела правового обеспечения, госслужбы и кадров регионального управления Роспотребнадзора Веры Кайтуковой.

Она подчеркнула, что межведомственные рабочие группы постоянно проводят рейды по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований.

"В очередной раз нами выявлены нарушения на торговых объектах - в ТРЦ "Столица", ТРЦ "Алания-молл" и на рынке "Привоз", где тотально не исполняется масочный режим. Более того, охранники, которые находились на входе в торговые объекты, сами находились без масок, соответственно, никому надевать маски не предлагали", - добавила Кайтукова.