Коронавирус унес более 100 тысяч жизней в Иране

Число жертв Covid-19 превысило сто тысяч в Иране, такое сообщение распространил Минздрав Исламской Республики.

За минувшие сутки от инфекции скончались еще 564 жителя страны, а общее количество смертей от пандемии составило 100 255, пишет ИРНА.

Кроме того, за прошлые 24 часа было выявлено еще 31 266 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 603 человек были госпитализированы.

Из 4 587 683 заболевших 3 840 568 вылечились или были выписаны из больниц.

В данный момент 7 538 коронавирусных пациентов находятся в критическом состоянии в отделениях реанимации.