В Азербайджане реконструировали фильм о Фархаде Бадалбейли

В Госфильмофонде Азербайджана восстановлен документальный фильм "Fərhad. Portret cizgiləri" ("Фархад. Штрихи к портрету"), повествующий о творческом пути народного артиста Азербайджана и СССР, профессора, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархада Бадалбейли.

Как сообщает пресс-служба фонда, фильм был снят в 1987 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Режиссер фильма – Джамиль Фараджов, оператор – Сардар Велиев, автор сценария – Ариф Алиев.

Фархад Бадалбейли – пианист, композитор и педагог. В 1965-1969 годах обучался в Государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в 1969-1971 годах – в аспирантуре Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Концерты Фархада Бадалбейли с успехом проходили в Болгарии, Греции, Дании, Израиле, Италии, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и многих других странах.

В 1971 году Бадалбейли начал преподавать в консерватории, в 1991 году занял пост ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Лауреат Государственной премии, народный артист Азербайджана и СССР.