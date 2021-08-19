Лавров: Россия приветствует готовность талибов к диалогу с другими силами в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поощряет заявления представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) о том, что они готовы вести диалог с другими политическими силами в Афганистане.

"А также мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане. Уже анонсирована встреча с участием Абдуллы Абдуллы, председателя высшего совета национального примирения, с участием бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и председателя партии исламского возрождения Хекматияра", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что Москва исходит из того, что все участники этой группы готовы встречаться и договариваться в интересах афганцев.

"Мы будем всячески такие процессы поощрять и добиваться, чтобы эти намерения воплощались в конкретные дела", - добавил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что "московский формат" переговоров по Афганистану имеет перспективу по созданию условий для перезапуска межафганского диалога. По его словам, Москва готова к возобновлению этого процесса.

"Я убежден, что "московский формат" имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние государства, и страны, которые расположены дальше от Афганистана", - отметил Лавров.

Глава ведомства напомнил, что в "московском формате" принимают участие Россия, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, а также афганские конфликтующие стороны.

"Мы пока официальных предложений не делали, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата", - заключил министр.