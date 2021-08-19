Каждый пятый житель Грузии оказался безработным

Безработица продолжает расти в Грузии: ее уровень во втором квартале 2021 года вырос на 3,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,1%, - сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

При этом уровень безработицы в сельской местности намного ниже, чем в городе. Так, во втором квартале нынешнего года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, безработица в городских поселениях составила 24,1%, в сельской местности - 19%.

Кроме того, как и всегда, уровень безработицы выше у мужчин, чем у женщин - 24,5% и 18,9% соответственно, пишет Sputnik Грузия.