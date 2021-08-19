Синоптик назвал дату наступления метеорологической осени

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил о том, что Метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа.

По его словам, осень придет "по старому климатическому графику". "Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам, в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов.