Мать, продававшая новорожденного сына, получила реальный срок на Ставрополье

Суд признал виновными по ч.3 ст.30 п. "б, з" ч.2 ст.127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми) двух жительниц Ставропольского края, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по региону.

В судебном заседании было установлено, что во второй половине 2019 года беременная злоумышленница решила продать за 50 тыс рублей ребенка, которого должна была родить в феврале прошлого года. Она опубликовала в интернете соответствующее объявление, на которое откликнулась другая женщина.

"Согласно достигнутой договоренности, в феврале 2020 года роженица родила в больнице в городе Новопавловске мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы. Медицинский персонал, заметив различия во внешности с предоставленными документами, сообщил о происходящем в правоохранительные органы", - пояснили в управлении.

Суд приговорил мать к лишению свободы на 2 года и 3 месяца в исправительной колонии общего режима, покупательница наказана условным трехлетним сроком.