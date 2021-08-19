Кубань снова обогнала все регионы России по продажам вторичного жилья
Краснодарский край снова стал лидером среди всех регионов России по продажам жилья на вторичном рынке, следует из данных Росреестра.
Кубань уже занимала первое место по данному показателю в январе-июне 2020 года с 64,88 тыс сделок. Второе место тогда заняла Московская область (57,06 тыс), третье - Москва (50,85 тыс), передает РБК.
Однако в следующие шесть месяцев, с июля по декабрь прошлого года, в лидеры вышло Подмосковье с рекордными за последние годы 140,24 тыс сделок. На второй строчке оказался Краснодарский край (111,17 тыс), в Москве, также попавшей в топ-3, за это время было совершено 93,18 тыс сделок.
В первой половине текущего года Кубань снова стала первой по продажам вторичного жилья - 112,86 тыс сделок. За ней традиционно следуют Московская область (95,86 тыс сделок) и Москва (76,85 тыс).
Вестник Кавказа
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