Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

В Сочи вновь объявили о штормовом предупреждении, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"По прогнозам метеорологов в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с",- сказано в сообщении.

Уточняется, что с 20 по 21 августа на участке дороги Магри – Веселое возможны смерчи над морем.