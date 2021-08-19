Центр Симферополя стоит в многокилометровых пробках

Движение транспорта в центре Симферополя 19 августа осложнено из-за огромных пробок. Проблема может быть связана с предстоящим ремонтом улицы Киевской от площади имени Куйбышева до улицы Гурзуфской.

По словам местных жителей, в настоящее время на дороге находится рабочая техника, которая мешает свободному проезду автомобилистов.

Уточняется, что скорость движения на некоторых участках маршрута не превышает пяти километров в час.