Главная » Новости

Центр Симферополя стоит в многокилометровых пробках

Центр Симферополя стоит в многокилометровых пробках

Движение транспорта в центре Симферополя 19 августа осложнено из-за огромных пробок. Проблема может быть связана с предстоящим ремонтом улицы Киевской от площади имени Куйбышева до улицы Гурзуфской.

По словам местных жителей, в настоящее время на дороге находится рабочая техника, которая мешает свободному проезду автомобилистов.

Уточняется, что скорость движения на некоторых участках маршрута не превышает пяти километров в час.

600 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!