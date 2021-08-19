Мишустин прилетел в Киргизию

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Ожидается, что премьеры России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках ЕАЭС. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортной тематике, перспективам создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств-членов союза.

На заседании главы правительств рассмотрят задачи стран-членов Союза в контексте глобальной климатической повестки.

По итогам заседания будут подписаны решения Евразийского межправительственного совета, предусматривающие дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции. Также ожидается принятие решения о создании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС и по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности стран–членов ЕАЭС.

Стоит добавить, что в заседании примут участие в качестве стран-наблюдателей при ЕАЭС представители Кубы и Узбекистана.