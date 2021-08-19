"Газпром" готов прокачать по "Северному потоку-2" 5,6 млрд кубометров газа

В случае завершения строительства трубопровода "Северный поток-2" "Газпром" может начать поставки по нему уже в этом году, - сообщили в компании.

"По газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии ведет Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Газопровод достроен на 99%, европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что строительство газопровода должно быть завершено к концу августа, отметив, что пуск первого газа по возможен уже в этом году.