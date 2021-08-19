Нарушитель угнал свое авто со штрафстоянки в Кызылординской области

Житель Жанакорганского района Кызылординской области, автомобиль находился на штрафстоянке, угнал собственную машину.

В департаменте полиции Кызылординской области сообщили о том, что житель Жанакорганского района находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя был составлен составлен административный протокол, а автомобиль стражи порядка водворили на штрафстоянку.

Впоследствии он, взломав ворота автостоянки, угнал свою машину. Вскоре автомобиль был найден и снова доставлен на штрафстоянку.

По словам владельца, он был пьян и не соображал, что делает. В отношении него проводится досудебное расследование, пишет Sputnik Казахстан.