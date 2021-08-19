Вторая вакцина от Covid-19, созданная в Казахстане, перешла на новую фазу испытаний
Вторая казахстанская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу клинических испытаний, рассказала Кунсулу Закарья - гендиректор НИИ проблем биологической безопасности при Минобрнауки Казахстана, создавшего препарат.
"Наряду с QazVac (первая вакцина) ученые НИИ ПББ разработали вторую субъединичную вакцину Qaz Covac P. Сегодня препарат успешно прошел первую фазу клинических исследований", - цитирует ее Sputnik Казахстан.
Закарья уточнила, что в данный момент он проходит вторую фазу исследований.
Кроме того, ученые в Казахстане работают и над другими антикоронавирусными вакцинами, они тоже пока находятся на стадии испытаний.
Вестник Кавказа
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