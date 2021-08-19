Вторая вакцина от Covid-19, созданная в Казахстане, перешла на новую фазу испытаний

Вторая казахстанская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу клинических испытаний, рассказала Кунсулу Закарья - гендиректор НИИ проблем биологической безопасности при Минобрнауки Казахстана, создавшего препарат.

"Наряду с QazVac (первая вакцина) ученые НИИ ПББ разработали вторую субъединичную вакцину Qaz Covac P. Сегодня препарат успешно прошел первую фазу клинических исследований", - цитирует ее Sputnik Казахстан.

Закарья уточнила, что в данный момент он проходит вторую фазу исследований.

Кроме того, ученые в Казахстане работают и над другими антикоронавирусными вакцинами, они тоже пока находятся на стадии испытаний.