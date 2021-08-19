Желание завести кота обернулось шампуром в предплечье для жителя Ставрополя

Уголовное дело по факту угрозы убийства из-за курьезного повода открыто в Александровском округе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что 36-летний местный житель написал в полицию заявление об угрозе убийством.

Оказалось, он пустил к себе домой пожить на некоторое время своего знакомого. Во время совместного употребления алкоголя вспыхнула ссора, во время которой 46-летний гость, пригрозив владельцу дома убить его, взял шампур и ударил его в предплечье.

Тогда раненый позвонил в отдел внутренних дел, всерьез боясь за свою жизнь. Агрессор был задержан, в отделе он признался, что вспылил из-за желания хозяина дома завести кота, так как не одобрил эту идею.

Теперь в отношении котоненавистника открыто уголовное дело по статье "Угроза убийством", передает "Сайт Ставрополя 1777".