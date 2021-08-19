Проверяющие забраковали готовность вузов Алматы к приему студентов

Вузы Алматы пока не готовы к началу нового учебного года, - заявили члены созданной мониторинговой группы, проверившие больше 25 университетов на соблюдение саннорм.

Так, учебный корпус университета "Нур Мубарак" не соответствует требованиям санитарных норм, да и его студенты не торопятся вакцинироваться – таковых всего 8%, руководство Казахстанского инженерно-технологического университета представило ложные данные о вакцинации. Лучше ситуация в Алматинском университете менеджмента, где соблюдены санитарные правила.

"Агитационные различные плакаты о важности ношения масок, о соблюдении дистанции и прочее по всему университету расклеены. Количество вакцинированных и студентов, и преподавателей, и сотрудников растет. К началу учебного года те требования, которые установлены, нами будут полностью соблюдены", - заверила директор управления инфраструктуры Алматинского университета менеджмента Зайтуна Сарсенбаева, сообщает Tengrinews.kz.

Всего в течение двух дней было проверено больше 25 из 38 вузов мегаполиса.

"Мы сегодня еще раз видим, что большинство вузов только "просыпаются". Это показатель. Защита студентов – это наша первостепенная задача. То, что они придут и тут им будут созданы максимально безопасные условия для обучения", - заявил координатор молодежного ресурсного центра Бостандыкского района Адиль Нурпеисов.

Специалисты разъяснили нормы, рекомендовали поработать над ошибками и сделали устное предупреждение. В случае повторного нарушения материалы будут переданы для рассмотрения в компетентные органы. Подобные рейды будут продолжены до начала нового учебного года.