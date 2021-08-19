Хабиб поделился своим стилем жизни

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем он занимается в свободное время после завершения карьеры.

По словам экс-бойца, пятницу он проводит не в ночных клубах, а в мечети. "Когда последний раз в пятницу ходил в ночной клуб? У нас пятница ассоциируется с мечетью", - сказал он.

Также Хабиб посоветовал начинать утро с пробежки и морковного сока.

"Кушаю, что хочу. Думаю, за 32 года я это заслужил. Сегодня проснулся, пробежал 5 км, полчаса потратил на силовую подготовку, а затем съел бенедикт с лососем и выпил морковный сок. Всем советую, с утра отлично такая пища залетает", - отметил Хабиб.

Спортсмен добавил, что, несмотря на любовь к чтению, он не считает себя творческой личностью.