Ливни подтопили в Анапе участок трассы на Крым

Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском поселке Виноградный, информирует пресс-служба администрации города-курорта. Уточняется, что транспорт направляется в объезд.

Ранее сообщалось, что в регионе прошли ливневые дожди. Так, накануне на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков. "В поселке Виноградном перекрыт участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5", - говорится в сообщении, уточняется, что на месте дежурят патрульные экипажи ДПС. Организован объезд участка. Последствия подтопления ликвидируются.

Согласно информации опершаба в настоящее время погода на курорте вновь ухудшилась, все службы города продолжают работать в режиме ЧС.