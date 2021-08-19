Житель Кубани рассчитался с долгами после ареста его дома

Кубанские судебные приставы за крупную задолженность арестовали частный жилой дом, - сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Домовладение в Динском районе Краснодарского края было арестовано за крупную задолженность его хозяина - мужчина длительное время не мог вернуть знакомому свыше 900 тыс рублей, взятых взаймы. Приставы, установив, что у должника есть недвижимость, выехали в станицу Новотитаровскую и наложили арест на земельный участок площадью 1071 кв м и расположенный на нем дом площадью 47,7 кв м, - передает "АиФ-Юг".

После беседы с судебными приставами должник решил оплатить задолженность, однако, пока он собирался это сделать, срок добровольного погашения задолженности истек, и кроме основной суммы долга мужчине пришлось оплатить и 63-тысячный исполнительский сбор, - добавили в ГУ ФССП региона.