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Кражу в торговом центре раскрыли правоохранители в Чечне

Кражу в торговом центре раскрыли правоохранители в Чечне

Случай воровства раскрыли в Грозном, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Чечне.

В нем говорится, что в отдел полиции с заявлением обратилась жительница столицы региона 1994 г.р.

"Заявительница сообщила о том, что накануне на территории республиканского торгового центра неустановленное лицо совершило у нее кражу кошелька, в котором находились денежные средства в размере 10 тыс рублей и банковские карточки", - пояснили в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили и доставили в территориальный орган внутренних дел жительницу Надтеречного района Чечни 1995 г.р., она дала признательные показания. Идет проверка.

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Вестник Кавказа

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