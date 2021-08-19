В России коронавирусом заразились еще 21 058 человек

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 21 058 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 058 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 863 (8,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 2 142, в Петербурге - 1 563, в Московской области - 949. В Крыму 370 новых случаев, в Ставропольском крае - 348, в Краснодарском крае - 252, в Дагестане - 195, в Чечне - 170, в Кабардино-Балкарии - 88, в Ингушетии - 76, в Северной Осетии - 71, в Адыгее - 59, в Карачаево-Черкесии - 53.

Суточный прирост составил 0,32%, общее число инфицированных достигло 6 684 531 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 24 017 человек, за весь период - 5 963 054 человека.

Умерли за сутки 791 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 173 700 россиян.