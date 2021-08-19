Эвакуируемым из Афганистана людям запрещено покидать аэропорт Ташкента

Все лица, эвакуируемые из Афганистана в Германию через аэропорт Ташкента, должны оставаться на территории воздушной гавани, пока за ними не прилетят самолеты из ФРГ. Об этом заявил представитель Министерства транспорта Узбекистана.

"В связи с тем, что ташкентский аэропорт находится в транзитном режиме, пассажирам из Афганистана не разрешается передвижение по территории. Никто из эвакуированных не выйдет в город, пока германская сторона не заберет их пассажирскими рейсами из Ташкента", - приводит его слова РИА Новости.

Чиновник заверил, что воздушный мост между Кабулом и Ташкентом будет действовать до тех пор, пока ситуация в Афганистане не вернется в норму.

Представитель Минтранса добавил, что Узбекистан предоставил свои самолеты для эвакуации по запросу германского посольства в республике.