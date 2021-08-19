"АвтоВАЗ" останавливает завод в Тольятти

Руководство крупнейшего российского автоконцерна "АвтоВАЗ" приняло решение с 23 августа на неделю полностью приостановить производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за дефицита электронных автокомпонентов, - говорится в сообщении компании.

"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Три дня простоя завода будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные - оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

В то же время завод "Lada Ижевск", использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, будет работать в нормальном режиме, - отметил автопроизводитель.

Напомним, на заводе в Тольятти выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, особенно востребованные в России, а также автомобили Renault Logan.