Житель Ташкента погиб после наезда автомобиля

Смертельное ДТП произошло на улице Богишамол в Юнусабадском районе Ташкента, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Было установлено, что 31-летний водитель автомобиля Lacetti наехал на 51-летнего пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход умер на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").