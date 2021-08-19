На Ставрополье отчитались о ходе акции "Овощи к подъезду"

С начала года в Ставрополе заключили более 100 договоров на размещение автолавок в рамках проекта "Овощи к подъезду", - сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Уточняется, что акция стартовала 15 мая и продлится до 15 декабря.

В этом году было продано более 25 т малины, 50 тонн клубники, 15 т черешни, 115 т плодоовощной продукции, 50 т бахчевых культур. Вся продукция имеет сертификаты качества.

Неподалеку от торговых точек размещены указатели, которые информируют горожан об акции, также на каждой автолавке есть вывеска с наименованием производителя и режимом работы.

Всего в Ставрополе функционирует 61 площадка на 180 бесплатных торговых мест, отметили в пресс-службе, добавив, что с адресами площадок можно ознакомиться на сайте.