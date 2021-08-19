Тебердинский природный заповедник поменял статус в Карачаево-Черкесии

Тебердинский природный заповедник в Карачаево-Черкесии стал национальным парком, такое сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

Постановление издал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

"Новый статус будет способствовать развитию экологического туризма, не нарушая правил использования особо охраняемых природных территорий. Общая площадь заповедника - более 112 тыс га - останется прежней", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Еще одна цель решения - организовать обследование лесов и осуществить санитарно-оздоровительные мероприятия, которым сейчас мешает режим особой охраны заповедника. При этом леса нуждаются в помощи из-за массового ухудшения их санитарного состояния из-за лавин, ветров, насекомых и грибковых заболеваний.