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Авария на водоводе оставила без воды курортный Геленджик

Авария на водоводе оставила без воды курортный Геленджик

Власти Геленджика полностью прекратили водоснабжение города из-за аварии, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.  

"В связи с аварией на Троицком групповом водоводе в Крымском районе, полностью прекращена подача воды на территорию муниципального образования город-курорт Геленджик", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии, передает "АиФ-Юг".

Пользователи соцсетей рассказали, что из кранов, и из реки Анапки в море у пляжа лилась "темная жижа".

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Вестник Кавказа

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