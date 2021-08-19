Авария на водоводе оставила без воды курортный Геленджик

Власти Геленджика полностью прекратили водоснабжение города из-за аварии, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"В связи с аварией на Троицком групповом водоводе в Крымском районе, полностью прекращена подача воды на территорию муниципального образования город-курорт Геленджик", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии, передает "АиФ-Юг".

Пользователи соцсетей рассказали, что из кранов, и из реки Анапки в море у пляжа лилась "темная жижа".