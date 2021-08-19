Авария на водоводе оставила без воды курортный Геленджик
Власти Геленджика полностью прекратили водоснабжение города из-за аварии, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
"В связи с аварией на Троицком групповом водоводе в Крымском районе, полностью прекращена подача воды на территорию муниципального образования город-курорт Геленджик", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии, передает "АиФ-Юг".
Пользователи соцсетей рассказали, что из кранов, и из реки Анапки в море у пляжа лилась "темная жижа".
Вестник Кавказа
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