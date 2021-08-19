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Ночная ссора переросла в стрельбу в Ереване

Ночная ссора переросла в стрельбу в Ереване

Стрельба была открыта сегодня ночью в Ереване, об этом сообщается на сайте Следственного комитета Армении.

Накануне в 23:20 поступил сигнал о том, что на улице Бакунца вспыхнула ссора, в ходе которой прогремел выстрел.

Примерно в полночь в больницу "Гераци" с огнестрельным ранением в ногу был доставлен 50-летний местный житель.

Открыто уголовное дело. Следователи осмотрели место преступления, обнаружив на нем следы крови, пулю и прочие предметы.

Идет следствие, выясняются все детали.

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Вестник Кавказа

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