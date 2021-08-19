Боррель назвал события в Афганистане непредвиденной катастрофой

События в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

По его словам, ее не смогли предвидеть западные разведки. "Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже "Талибан" (запрещенная в России организация) не мог этого предвидеть", - заявил он.