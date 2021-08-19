Жительница Казахстана, купившая паспорт о вакцинации, умерла от COVID-19

В Павлодаре 60-летняя женщина, купившая паспорт о вакцинации, скончалась от коронавируса, сообщает портал pavlodarnews.kz.

По данным управления здравоохранения региона, врачи боролись за жизнь пациентки на протяжении трех недель.

В один из городских стационаров от полисегментарной пневмонии женщину доставили после ухудшения состояния здоровья в результате самолечения. Все это время ее беспокоили высокая температура, сухой кашель и слабость. Через некоторое время пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Лечение она получала в полном объеме. Накануне состояние больной было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня пациентка скончалась", - сообщили в ведомстве.

По словам врачей, при поступлении в стационар женщина сообщила, что привилась двумя дозами китайского препарата от COVID-19 арабского производства. Однако уже после ее смерти было установлено, что паспорт о вакцинации она купила во время поездки в другой регион.