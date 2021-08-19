Мишустин оценил работу Казахстана по производству "Спутника V"

Глава российского правительства Михаил Мишустин, оценивая работу Казахстана по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил, что в РФ удовлетворены сотрудничеством с Казахстаном в борьбе с коронавирусом.

"То, что сегодня "Спутник V" производится на Карагандинском фармацевтическом заводе, и то, что все открыто, - это, конечно, очень серьезная работа наших людей, тех людей, кто занимался этим проектом", - сказал российский премьер, отметив, что всего было произведено более 5 млн доз вакцины.

"Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим с нашими казахстанскими братьями", - сказал он в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Далее Мишустин указал на то, что в настоящее время руководствами обеих республики делается все для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.