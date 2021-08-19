В Сочи стартует "Новая волна-2021"

В Сочи сегодня будет дан старт Международному музыкальному конкурсу "Новая волна", который пройдет в городе-курорте с 19 по 25 августа.

"В Сочи стартует традиционный конкурс молодых исполнителей. В этом году в нем заявлено 11 участников из разных стран - из Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и России", - сообщают организаторы мероприятия, передает "Интерфакс".

Россию на конкурсе будут представлять трое участников - MAX BOX, Севиль и группа GRINKEVICH, - говорится в сообщении.

Концерты пройдут в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке. Сегодня, 19 августа, вечером состоится гала-концерт открытия музыкального конкурса, а 25 августа - церемония закрытия, на которой объявят победителей "Новой волны-2021".