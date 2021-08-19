Названа новая дата встречи Зеленского с Байденом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 30 августа на 31 августа, заявил в четверг на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что это связано с расширением программы визита главы украинского государства. Теперь встреча предусматривает личные переговоры.

"Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет", - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время запланированной на конец августа поездки в США собирается встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой компании Apple Тимом Куком.