Новые небоевые потери в армии Армении: тела трех военных найдены на боевых позициях

Трое военнослужащих найдены мертвыми с огнестрельными ранениями на одной из боевых позиций на юго-востоке Армении, причем ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к их гибели. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РА.

"Для выяснения обстоятельств случившегося сейчас идут следственные действия. Но по данным на этот момент, произошедшее не имеет отношения к действиям противника", - цитирует представителя ведомства Sputnik Армения.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило, что ночью примерно в 02:15 (01:15 мск) на одной из боевых позиций были найдены тела трех военных, все они - 2002 г.р.