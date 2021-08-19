Кадыров пообещал открыть 20 новых школ в Чечне

Отвечающие современным стандартам учебные заведения массово открываются в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что накануне в селе Ахмат-Юрт введена в эксплуатацию школа на 600 учеников, которая носит имя общественного деятеля, ветерана труда Мусы Айдамирова.

Ранее в Грозном была открыта гимназия № 5, рассчитанная на 1224 мест.

Сообщается, что на территории новой школы возведен учебный корпус на 600 мест со столовой и спортзалом. По словам лидера Чечни, это позволит решить проблему трехсменного обучения.

Кадыров также уточнил, что в Грозном распахнули свои двери две специализированные школы для детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта.

По словам главы республики, появление двух новых школ в Аргуне на 720 мест окончательно решили проблему трехсменок в городе.

"Проблема трехсменок остро стоит в нашей республике, учитывая боевые действия на рубеже веков и самый высокий в России демографический рост. Только в этом году запланировано открытие около 20 новых школ", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".