Во Владикавказе заработало ковидное отделение военного госпиталя

На базе эндокринологического диспансера в столице Северной Осетии заработало инфекционное отделение на 100 пациентов, которое развернули военные врачи Южного военного округа (ЮВО).

"Военные медики 412-го военного госпиталя ЮВО начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий во внештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера во Владикавказе", - сообщили в пресс-службе ЮВО, передает "Это Кавказ".

Инфекционное отделение оснащено необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, имеется в нем и подвижный рентгенологический кабинет. В составе нештатного отделения работают в основном врачи и персонал 412-го военного госпиталя, - говорится в сообщении пресс-службы округа.