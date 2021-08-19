Более 30 вузов Казахстана лишили лицензии за год

В Казахстане 36 вузов, которые занимались подготовкой педагогов, лишили лицензии по этому направлению, заявил глава Минобразования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

"Практически год назад 86 вузов готовили педагогов в нашей стране. Мы всегда говорим о том, что их может быть и 186, самое главное, чтобы было качество. К сожалению, качество вузов, которые готовят педагогов, не соответствует нашим требованиям, поэтому мы приняли специальные квалификационные требования именно по этому направлению подготовки. И уже за один год мы сократили с 86 практически до 50 вузов", - приводит слова Аймагамбетова Sputnik Казахстан.

В результате 36 вузов лишились лицензии на подготовку будущих педагогов. Глава ведомства не сообщил названия образовательных учреждений.

"Это те вузы, которые, по нашему мнению, как показывают наши проверки, осуществляли подготовку недостаточно эффективно, недостаточно качественно", - добавил министр.