Грузия перешагнула психологический порог в полмиллиона случаев коронавируса

Число случаев коронавируса, выявленных в Грузии с начала пандемии, превысило отметку в 500 тыс, сообщается на сайте StopCov.

С 26 февраля прошлого года, когда в Грузии был обнаружен первый больной Covid-19, по сегодняшний день в стране зарегистрировано 501 297 случаев инфицирования. Все население Грузии составляет 3,7 млн человек.

За последние сутки был выявлен еще 4921 случай, ушли из жизни 58 ковидных пациентов, вылечился 4 471 больной.

С начала пандемии выздоровели 436 977 пациентов, умерли - 6 590.

вакцинацию от коронавируса прошли 883 570 человек, в том числе за последние 24 часа - 26 363.