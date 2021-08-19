В Усть-Каменогорске треснул по швам новый жилой дом

В казахстанском Усть-Каменогорске треснул по шву новый пятиэтажный дом, построенный в прошлом году – огромная трещина идет от первого этажа до самой крыши.

На первом этаже трещина небольшая, но на последних этажах она составляет уже 5-7 см, - рассказали телеканалу "Астана" жильцы дома.

"У меня маленький ребенок, я молодая мама, и мне страшно. А если вдруг что-то случится? Кто будет отвечать? Скоро зима, как мы будем жить? Я жду ответов, комиссии, которая принимали этот дом", - возмущается горожанка Мадина Журкибаева, передает Sputnik Казахстан.

Специальная комиссия из акимата, которая провела осмотр, предположила, что причина случившегося - в давшем усадку грунте. Однако точное заключение чиновники смогут дать после завершения экспертизы.

"Мы рассматриваем сейчас разные варианты. Если экспертиза скажет, что дом в плачевном состоянии, то будем решать, другие алгоритмы разрабатывать", - сказал советник акима Усть-Каменогорска Алибек Турисбеков.

В свою очередь строители заявили, что готовы сделать капитальный ремонт дома за свой счет: "Мы сейчас будем ускорять все процессы, чтобы выявить причины и устранить последствия данной ситуации. Мероприятия, которые указаны будут в заключении технического обследования, компания берет на себя. И мы обязуемся все эти изъяны устранить", - заверил директор строительной компании Максат Шакиров.