"Единая Россия" защитит РФ от русофобов

Депутаты "Единой России" подготовили законопроект, в соответствии с которым будет запрещен въезд на территорию страны иностранцам и лицам без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду. Об этом сообщил председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Хинштейн призвал закрыть двери в страны для русофобов и "нацистских последышей", которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения и мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества. Также запрет коснется тех, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандирует, демонстрирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику, а также отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.

По словам Хинштейна, соответствующий документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве.