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Свыше тысячи жителей Анапы остались без света

Свыше тысячи жителей Анапы остались без света

В Анапе 1,2 тыс человек лишились электричества из-за осадков, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению электроэнергии.

"В процессе восстановления энергоснабжения остается Анапа (без энергоснабжения 1,2 тыс человек)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Краснодарском крае за сутки обследовано свыше тысячи объектов с подтоплениями. Продолжают функционировать 23 пункта временного размещения. В настоящее время в ПВР разместили более 800 человек.

 

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