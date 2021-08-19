В родовом селе Рамзана Кадырова открылась новая школа

В чеченском селе Ахмат-Юрт, родовом селе главы Чечни Рамзана Кадырова, сегодня открылась новая школа на 600 мест.

"Сегодня большое событие для села. Местные жители обрели новую школу. Она отвечает самым современным стандартам. Здесь дети будут получать качественное образование. Я поздравляю вас и желаю удачи", - сказал Кадыров на открытии учреждения, передает "Это Кавказ".

Еще одно общеобразовательное учреждение на 1 224 места, построенное по нацпроекту, открылось и в столице республики городе Грозном. Оно позволит устранить проблему трехсменного обучения в столичной СОШ №20. Оно насчитывает 65 учебных кабинетов, его столовая способна одновременно принять 360 человек, в школе имеются два бассейна, два спортзала и актовый зал на 680 мест.

На сегодняшний день 70 школ в регионе проводят занятия в три смены. Решить эту проблему позволят 73 общеобразовательные организации, которые будут построены в Чечне до 2024 года.