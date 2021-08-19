Меркель едет к Путину. Зачем?

20 августа в Москву с рабочим визитом приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Это последняя поездка Меркель в Москву в таком качестве. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, после которых Фрау Канцлерин больше не будет возглавлять немецкое правительство. Перед уходом Меркель будет передавать бразды правления своему преемнику. Понятно, что кандидатура нового канцлера зависит от итогов выборов, и им теоретически может стать "зеленый" политик, но Меркель надеется на лучшее, то есть на то, что после голосования победит ХДС и канцлером будет председатель правящей партии Армин Лашет.

За 16 лет своего правления Меркель сформировала новую траекторию внешней политики Германии, где приоритетом выступают отношения с Соединенными Штатами и европейская солидарность. В отношении России канцлерин проявляла прагматизм и до последнего старалась избежать открытой конфронтации, причем и во время пятидневной войны с Грузией в 2008 году, и после громких политических убийств и покушений, в которых немецкие СМИ обвиняли Кремль. Если ее предшественник из СДПГ Герхард Шредер культивировал национальные интересы Германии и готов был порой идти против НАТО и США, как во время вторжения в Ирак в 2003 году, то Меркель действует с оглядкой на Брюссель и Вашингтон.

Показательна реакция немецкой прессы на приход к власти в Белом доме Дональда Трампа. Когда американец начал ставить под сомнение будущее НАТО и потребовал от Германии увеличить военные расходы, чтобы "разгрузить" США, медиа Германии отмечали, что отныне лидером западного мира является Меркель. Канцлер тяжело переживала все четыре года правления Трампа, включая поддержку Бэнноном партии АфД и других правых, санкции против "Северного потока-2" в декабре 2019 года, а также частичный вывод американских войск из Германии. При этом Меркель понимала, что при достаточно сдержанной и пассивной внешней политике без поддержки США Берлин не сможет стать предводителем демократии и навязать свою волю Северной Африке, Азии, Ближнему Востоку, не говоря уже про Россию и Китай. Так что победа Джо Байдена осенью 2020 года стала спасением для канцлера.

Прагматичность в отношении России в известной степени позволяла нивелировать проатлантический курс Берлина, вызывавший недоверие и настороженность со стороны Москвы. Позитив и спокойствие в российско-немецкие отношения добавлял и языковой фактор. Известно, что Меркель свободно говорит по-русски, а Путин – по-немецки. Как минимум, у двух политиков существовало понимание взаимных интересов. Но все изменил Евромайдан на Украине 2014 года. В российском экспертном сообществе существует устоявшееся представление о том, что за государственным переворотом на Украине стоят американское НПО и американское правительство, а Германия выступает заложником раздора, посеянного Обамой между Путиным и Меркель. Так это или нет, сказать трудно. Американское присутствие в Германии сильно. Это не только военные базы в Рамштайне и других местах, но и разведка, досье АНБ на немецких политиков и многое другое. На самом деле, поддержка Евросоюзом революции на Украине не происходила вопреки мнению Германии, даже если Джо Байден и говорил, что США вынудили Европу ввести санкции против России.

Так или иначе, смена пророссийского режима Виктора Януковича на антироссийский, война на Донбассе, фактическое отделение ДНР и ЛНР от Украины и включение Крыма в состав России привели российско-немецкие отношения к точке невозврата. "Красные линии" для Меркель были пройдены. Канцлер оказалась в такой ситуации, когда у нее не осталось выбора, а не реагировать нельзя. Германия видела в происходящем в Крыму грубейшее нарушение международного права. На Берлин оказывалось огромное моральное давление, как со стороны влиятельного союзника Обамы, так и со стороны партнеров по Европейскому союзу – Польши и Прибалтики, испытывавших личную неприязнь к российскому лидеру.

В то же время надо отдать должное канцлеру за то, что она смогла отстоять "Северный поток-2" в момент, когда почти все страны НАТО просили Берлин заблокировать строительство газопровода из России в Германию. Даже в самые жесткие дни противостояния оппозиции с властью в России, во время отравления Алексея Навального – тогда, кстати, за санкции против "Северного потока-2" выступали даже члены ХДС и правительства ФРГ, Меркель удержалась от поспешных действий. Наверно, за это Путин все еще уважает Меркель и тщательно подбирает слова, когда речь идет о канцлерин. В июне 2021 года – на тот момент санкции ФРГ из-за Крыма и критика ареста Навального были актуальны – президент России назвал Меркель "надежным партнером".

Украинский конфликт хоть и подорвал российско-немецкое партнерство, но диалог между Берлином и Москвой никогда не прерывался. Решение украинского кризиса все еще полагается на отношения российского и немецкого лидеров. В Нормандском формате нет США. Меркель понимает, что Крым уже не вернуть, но рассчитывает, что Украина хотя бы сможет восстановить контроль над двумя регионами – ДНР и ЛНР. Очевидно, что до сентября реализовать этот план нереально. Ведь еще вчера, весной 2021 года, на востоке Украины намечался полномасштабный конфликт с участием ВС России. Однако со временем при продолжении режима прекращения огня есть шансы на прогресс. Возможно, Меркель в Москве совершит последнюю попытку найти общий язык с Путиным по Украине, чтобы ускорить растянувшийся на 7 лет мирный процесс. Оттуда она отправится в Киев, где передаст свои пожелания Владимиру Зеленскому.

Визит в Москву станет также символом сохранившейся прагматичности между ФРГ и РФ, которую Меркель наследует Лашету. И символично, что примерно к этому моменту и завершится газопровод "Северный поток-2", которую сделает экономики двух стран еще ближе. На газопроводе и Украине партнерство двух стран не кончается. Меркель оставит Лашету в наследство вопросы иранской ядерной сделки, климата, Палестины, Ливии, Сирии и многое другое, где Москва и Берлин могут найти общий язык.