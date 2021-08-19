Туркменистан открыл воздушное пространство для эвакуации из Афганистана

Ашхабад принял решение разрешить иностранным государствам вывозить своих граждан из Афганистана через воздушное пространство Туркменистана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД страны.

В нем отмечено, что в данный момент ряд стран эвакуируют своих граждан из Афганистана.

"В этой связи Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", - пояснили в МИД.

Напомним, 15 августа запрещенное в России движение "Талибан" захватило Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.