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Туркменистан открыл воздушное пространство для эвакуации из Афганистана

Туркменистан открыл воздушное пространство для эвакуации из Афганистана

Ашхабад принял решение разрешить иностранным государствам вывозить своих граждан из Афганистана через воздушное пространство Туркменистана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД страны.

В нем отмечено, что в данный момент ряд стран эвакуируют своих граждан из Афганистана.

"В этой связи Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", - пояснили в МИД.

Напомним, 15 августа запрещенное в России движение "Талибан" захватило Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

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Вестник Кавказа

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