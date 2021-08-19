Шойгу на танке Т-80 испытал трассу для "Танкового биатлона"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу перед стартом "Армейских международных игр-2021" лично испытал трассу "Танковый биатлон", проехав по ней на танке Т-80, сообщили в пресс-службы российского оборонного ведомства.

Утачается, что министр дал высокую оценку полигону в Алабине и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Напомним, что конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Участниками состязаний станут команды более чем из 20 стран.