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Шойгу на танке Т-80 испытал трассу для "Танкового биатлона"

Шойгу на танке Т-80 испытал трассу для &quot;Танкового биатлона&quot;

Глава Минобороны России Сергей Шойгу перед стартом "Армейских международных игр-2021"  лично испытал трассу "Танковый биатлон", проехав по ней на танке Т-80, сообщили в пресс-службы российского оборонного ведомства.  

Утачается, что министр дал высокую оценку полигону в Алабине и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Напомним, что конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Участниками состязаний станут команды более чем из 20 стран.

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Вестник Кавказа

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