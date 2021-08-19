Нефтяные цены движутся к трехмесячным минимумам

Цены на нефть сегодня на торгах продолжают уменьшаться - уже шестую сессию подряд, - приближаясь к трехмесячным минимумам.

Причины - укрепление американской валюты и сохраняющееся беспокойство о прогнозе спроса в связи с быстрым распространением нового штамма Covid-19, пишет Trading Economics.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 мск упали в цене на $0,91 (на 1,33%), достигнув $67,32 за баррель. Накануне они подешевели на $0,80 (1,16%), к закрытию составив $68,23 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются в цене на $1,08 (1,65%) и стоят $64,38 за баррель. Накануне их цена упала на $1,13 (1,7%), окончив день на $65,46 за баррель.