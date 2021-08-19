К концу недели в столичном регионе похолодает

К выходным температура воздуха в Москве и Подмосковье понизится на 8-10 градусов к по сравнению с первой половиной недели - столбик термометра покажет днем максимум 19-23 градусов тепла, - сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Уже к выходным максимальная температура будет в пределах 20-22 градуса по Москве, по области - 19-23 градусов. То есть она понизится на 8-10 градусов по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду", - рассказал он, передает ТАСС.

Ночная температура к выходным понизится до 11-14 градусов тепла и станет близка к климатической норме, - добавил метеоролог.