В Дагестане ожидается подорожание хлеба

Буханка хлеба в Дагестане подорожает на следующей неделе с 23 до 27 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Наши сотрудники связывались с крупными хлебозаводами, и они подтвердили, что собираются поднять цены", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что хлеб в Дагестане стоит дешевле, чем в других регионах России.

Напомним, что в июле распространилась информация о предстоящем подорожании хлеба на 7-11%. Производители объяснили это ростом цен на все виды сырья для производства хлеба.