Кандидатам в президенты разрешили предвыборные встречи в Узбекистане

Специальная комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом дала политическим партиям и кандидатам в президенты разрешение устраивать предвыборные встречи с избирателями и прочие массовые мероприятия, такое сообщение распространила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

В нем говорится, что соответствующее решение было принято "в целях проведения кампании по выборам президента Республики Узбекистан на высоком уровне, согласно международным стандартам и в соответствии с законодательными актами о выборах", пишет "Газета.uz".

При этом на встречах рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим, использовать антисептики и соблюдать прочие санитарно-гигиенические и карантинные нормы.

Партиям также рекомендовано уделить внимание вакцинации участников мероприятий.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, в них будут участвовать пять кандидатов от пяти партий, существующих в Узбекистане.